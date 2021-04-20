У Зеленского определились, что делать с Тищенко после очередного скандала: что ждет депутата

Депутат должен будет заплатить штраф

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко в очередной раз попал в скандал. Он снова отметился нарушением карантинных ограничений, как это было уже год назад, когда несмотря на локдаун работал его ресторан.

Сейчас же стало известно, что придумали в президентской фракции по поводу таких действий народного депутата. Источник сообщает, что нардеп Тищенко после консультаций с Офисом Президента готов оплатить штраф в 34 тысячи гривен и публично извинится за вечеринку в ресторане в момент локдауна, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«После этого Тищенко должен уйти в тишину и не появляться несколько недель в медиапространстве, чтобы не прокачивать зашкварный кейс. В ОП знают, что за это время произойдет множество медиа событий и все уже забудут очередной зашквар «слуги» Николая Тищенко, — отмечает паблик.

Напомним, что в прошлом году несмотря на тотальный карантин его ресторан «Велюр» работал, когда все другие подобные заведения были закрыты.