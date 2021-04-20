Политика

У Зеленского определились, что делать с Тищенко после очередного скандала: что ждет депутата

Депутат должен будет заплатить штраф

Время чтения: 44 Секунд

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко в очередной раз попал в скандал. Он снова отметился нарушением карантинных ограничений, как это было уже год назад, когда несмотря на локдаун работал его ресторан.

Сейчас же стало известно, что придумали в президентской фракции по поводу таких действий народного депутата. Источник сообщает, что нардеп Тищенко после консультаций с Офисом Президента готов оплатить штраф в 34 тысячи гривен и публично извинится за вечеринку в ресторане в момент локдауна, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«После этого Тищенко должен уйти в тишину и не появляться несколько недель в медиапространстве, чтобы не прокачивать зашкварный кейс. В ОП знают, что за это время произойдет множество медиа событий и все уже забудут очередной зашквар «слуги» Николая Тищенко, — отмечает паблик.

Напомним, что в прошлом году несмотря на тотальный карантин его ресторан «Велюр» работал, когда все другие подобные заведения были закрыты.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
25 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
63 %
Удивлён
Удивлён
13 %
0 1
В

Последние статьи

Напряжение между Чехией и Россией: Прага больше не хочет Спутника — V

Чехия меняет отношение к России

Еще не пришло время — эксперт назвал дату возможного наступления РФ

Андрей Илларионов о возможном наступлении РФ

Россия не будет воевать с Украиной: у Кремля другой план

России невыгодно вступать в открытую войну с Украиной

Экстренное заседание ТКГ перенесли: в чем причина

Встречу предварительно планируют провести 27 или 28 апреля

В ЕС призвали Россию отвести войска от украинской границы

Сложившаяся ситуация опасна для Украины

От России можно ожидать всего, что угодно, — Кулеба о ситуации в ОРДЛО

В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap