Россия не будет воевать с Украиной: у Кремля другой план

России невыгодно вступать в открытую войну с Украиной

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Украинские политики и военные считают, что Российская Федерация не пойдет в наступление на Украину. Они считают, что Кремль не захочет прямо противостоять Украине и вводить армию в помощь «ЛДНР», даже при начале горячей фазы на линии разграничения.

Источник из Офиса Президента сообщает, что России выгодно держать тлеющий конфликт на линии разграничения с «ЛДНР». Российская сторона считает, что такая ситуация не играет на руку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его рейтинг продолжает падать, ведь глава государства не может решить ситуацию с конфликтом на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Также тлеющий конфликт никогда не даст Украине привлечь достаточное количество инвестиций, слишком рискованно инвестировать в страну, где идет «тлеющий военный конфликт» и риск большой войны сохраняется», — пишет паблик.

В тоже время военный источник уверен, что РФ вряд ли прямо вступит в войну с Украиной. Просто риски для России слишком высокие, а значит не выгодны. Стягивание своего вооружения вокруг украинской границы – это попытка растянуть внимание и вооружение Украины, чтобы страна не смогла в нужный момент сконцентрировать все свои силы против военного конфликта с «ЛДНР».

Ранее мы сообщали, что в ЕС призвали Россию отвести войска от украинской границы.