Политика

Путин предлагал Украине помощь в восстановлении Донбасса, — Путин

По словам Лукашенко, вопросы урегулирования боевого конфликта он обсуждал и с пятым президентом Украины

Время чтения: 1 Мин. , 11 Секунд

Президент Российской Федерации Владимир Путин, по словам непризнанного мировым сообществом президента Беларуси Александра Лукашенко, предлагал украинскому государству помощь в восстановление Донбасса. Однако, в Украине отказались от помощи Кремля. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УРА-Информ.

«Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», — подчеркнул Лукашенко.

Также он подчеркнул, что помощь была предложена при правлении пятого президента украинского государства Петра Порошенко. Также вопрос урегулирования конфликта на Донбассе обсуждался и с шестым главой государства Владимиром Зеленским.

«Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые и так далее. Но надо понимать, что Россия — это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и „степ бай степ“, потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты», — добавил он.

Ранее сообщалось, что непризнанный глава РБ Александр Лукашенко заявил, что лично распорядился организовать поставки электроэнергии на территорию украинского государства по просьбе шестого президента Владимира Зеленского.

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