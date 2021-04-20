Политика

Еще не пришло время — эксперт назвал дату возможного наступления РФ

Андрей Илларионов о возможном наступлении РФ

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На данный момент не стоит ожидать военных действий от Российской Федерации. Такое заявление сделал президент Института экономического анализа, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

Эксперт считает, что сейчас ждать активной войны от России не нужно по нескольким причинам. Во-первых, несмотря на концентрацию российских войск на границе, все равно этих сил недостаточно для того, чтобы провести крупномасштабное наступление. Вторая причина – концентрация проходит открыто, а это не в планах Путина, вся мобилизация делается для того, чтобы напугать, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Третья причина — это завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», которое продолжается.

«В сентябре планируются крупномасштабные маневры «Запад-21″ на территории России и Беларуси, в рамках маневров есть возможность подтянуть огромное количество войск также к белорусско-украинской границе. И реальное повышение вероятности развязывания серьезных военных действий – это скорее август – сентябрь – октябрь», — заявил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Россия отказывается вести переговоры по Донбассу.

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