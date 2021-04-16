Политика

Зеленский признался, что хотел поговорить с Путиным: что сделал президент РФ

Украинский президент о несостоявшемся разговоре с президентом РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, то хотел позвонить президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте ОПУ, глава государства заявил, что на запрос о телефоном разговоре российская сторона так и не ответила. На вопрос журналиста, действительно ли Путин отказался от предложения разговороа, президент Украины ответил: «Да, это правда», пишет УРА-Информ.

«Я запросил, когда погибли четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации. – Ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор – разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню», – сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что такие действия российской стороны показывают, что Москва не хочет заканчивать войну.

«На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили. На сегодняшний день такой ответ», – подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский отправился в Париж на встречу с прездиентом Франции Эммануэлем Макроном с требованием.

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