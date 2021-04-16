«Армия готова — это самое главное»: Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе

Вопрос ситуации на Донбассе-приоритетный для Украины

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Приоритетным вопросом на прошедшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины стал вопрос о ситуации на временно оккупированном востоке Украины. Об этом по итогам заседания СНБО сообщил шестой президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.



«Самый главный вопрос, наиболее приоритетный, — это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я не могу рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Есть вопросы, мы готовы на них отвечать. Армия готова — это самое главное. Мы понимаем, что в СМИ распространяется много разной информации, потому хотел бы, чтобы украинцы доверяли только официальным заявлениям Генштаба или Офиса президента Украины», — отметил глава государства, комментируя прошедшее заседание.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, то хотел позвонить президенту Российской Федерации Владимиру Путину.