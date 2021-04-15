Политика

Путин выиграл от этой ситуации — эксперт о важном моменте

Руслан Бортник о лидере Кремля

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Президент Российской Федерации Владимир Путин добился своего, расставив войска вблизи границы с Украиной. Такое мнение выразил политолог Руслан Бортник.

Эксперт считает, что Россия специально «играла мускулами», чтобы получить звонок от президента США Джо Байдена. Таким образом, Путин добился своей цели, расставив военных вблизи украинской границы. В этом пане Российская Федерация одержала победу, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.

«Сегодня встреча на кону, сегодня подтверждение приглашения на климатический саммит, сегодня широкий спектр вопросов проговорили на равных. Это то, чего хотел Путин. Возможно, вся эта украинская операция, «игра мускулами» затевалась для этого. Фактически, таким образом, Путин вернулся к диалогу с Америкой. По просьбе Америки, по звонку Америки, получает приглашение от Америки. Тактически, они тут, конечно, выиграли в этой ситуации», — сказал политолог.

Также эксперт добавил, что Украине не нужно расслабляться. До новых переговоров ничего не произойдет, а вот после многое будет зависеть от результатов этого звонка.

Ранее мы сообщали, что Байден и Меркель призвали Россию вывести войска с границы с Украиной.

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