Политика

Байден и Меркель призвали Россию вывести войска с границы с Украиной

Ситуация на украинской границе стала главной темой телефонного разговора

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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию вывести свои войска с границы с Украиной, чтобы облегчить ситуацию в регионе, сообщил Белый дом.

Ситуация на украинской границе стала главной темой телефонного разговора Байдена и Меркель. Белый дом заявил в пресс-релизе, что «лидеры выразили озабоченность наращиванием российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и целостности Украины», пишет УРА-Информ.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что в ходе переговоров Байден и Меркель договорились о том, что Россия должна прекратить усиление своих войск на границе с Украиной.

— Канцлер и президент договорились, что для облегчения ситуации Россия должна сократить количество недавно дислоцированных (к границам) войск, — сказал Зайберт.

В среду утром министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в «провокационных действиях» в отношении Украины и указала, что за ситуацией следят «с беспокойством». — Мы сделаем все, чтобы дела не ухудшились, — добавила она, похвалив пока Киев за «взвешенный» подход к этому вопросу.

Байден, объявивший в среду о выводе всех американских войск из Афганистана к 11 сентября, поблагодарил Меркель за участие Германии в миссии НАТО в этой стране.

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