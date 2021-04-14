Политика

Зеленский отправится в Париж: обсудит ситуацию с РФ с Макроном

Встреча должна состояться в пятницу, 16 апреля

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Президент Эммануэль Макрон встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в пятницу в Париже, чтобы обсудить провокационные действия России, которая усиливает свои воинские контингенты на границе с Украиной.

Президент Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель выступают посредниками в конфликте между Россией и Украиной в рамках четырехстороннего диалога, известного как нормандский формат, пишет УРА-Информ со ссылкой на Елисейский дворец.

Четверка лидеров встретилась в т.ч. в Париже в декабре 2019 года. 31 марта Макрон обсудил Украину с президентом России Владимиром Путиным.

В понедельник министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС призвали Россию прекратить провоцировать и снижать напряженность в регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что «значительное военное усиление России» было «неоправданным, необъяснимым и глубоко тревожным».

Во вторник Москва обвинила НАТО и Соединенные Штаты в том, что они превратили Украину в «пороховую бочку», и заявила, что они проводят военные учения у границ Украины.

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