Политика

Такое движение ведет нас к неминуемому краху как государства — эксперт о действиях Зеленского

Михаил Погребинский о ситуации в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну по неправильному пути. Такое заявление сделал украинский политический эксперт Михаил Погребинский, который выступал для российских СМИ.

Президент Украины заявил, что Владимир Путин час делает заявления о том, мол, если Украина сделает то-то, то все закончится крахом государства нашего. В тоже время, эксперт считает, что несмотря на это крах все равно настанет, так как, по его словам, Украина идет по пути создания жесткой авторитарной власти, где доминировать будет националистическая идеология, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

«У нас даже по факту судебная власть не работает. Есть только институт вроде СНБО, который уполномочен принимать внесудебные решения. Я хотел бы сказать о прекрасном будущем Украины, но настроен я весьма пессимистически. Такое движение ведет нас к неминуемому краху как государства», — сказал политолог.

Ранее мы сообщали, что  в Украине не верят в деэскалацию конфликта на Донбассе после разговора Байдена с Путиным.

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