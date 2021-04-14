Политика

Эксперт рассказал, что может остановить Путина от полномасштабной войны с Украиной

Владимир Фесенко о ситуации вблизи Украины

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Только один фактор может сдержать президента России Владимира Путина от полномасштабной войны против Украины. Такое заявление сделал известный политолог Владимир Фесенко.

Эксперты и СМИ, а также лидеры стран европейских стран все чаще начали говорить о том, Путин готовится начать полномасштабные военные действия против Украины. Фесенко рассказал, что именно может остановить агрессивные планы лидера Кремля, пишет УРА-Информ со ссылкой на  «Politeka-Online».

«Единственное, что может остановить – это активная дипломатическая кампания Запада по сдерживанию российской агрессии. Сейчас это происходит. Возможно, это остановит Путина», — сказал Фесенко.

Также эксперт отметил важный момент, что 22-23 апреля в онлайн-режиме должен состояться международный саммит по климату, куда президент США Джо Байден позвал президента РФ и лидера Китая. Для главы Кремля важно поддерживать диалог с мировыми лидерами, поэтому до этого числа может ничего не произойти.

Ранее мы сообщали, что глава НАТО предупредил Россию, заявив, что Альянс поддерживает Украину.

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