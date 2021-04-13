Политика

Заставим вывести войска из ОРДЛО и Крыма, — Кулеба

РФ накапливает военные силы у границ Украины

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Украина обладает определенными инструментами для того, чтобы заставить Российскую Федерацию вывести свои войска из аннексированного украинского Крыма и части Донбасса. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УРА-Информ.

Также министр напомнил, что сейчас власть РФ накапливает военные силы у границ Украины.

«Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий», — подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация больше не сможет неожиданно для правительства нанести удар по Украине, ведь при новой агрессии России касательно украинского государства цена для РФ будет высокой. 

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