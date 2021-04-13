Наступление на Донбасс: в МИД Польше сделали заявление по РФ

О «мягком подходе» в отношении РФ не может идти речи

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В польском МИД инициируют усиление санкций против Российской Федерации, если ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса продолжит ухудшаться. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, передает УРА-Информ.

Действия РФ, по мнению дипломата, в ближайшее время могут иметь наступательный характер. Именно в связи с этим Западу необходимо последовательно противодействовать Российской Федерации на временно оккупированном востоке Украины.

«Происходящее на Донбассе создает впечатление подготовки России к каким-то действиям, или пребывания в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер», — отметил он.

Также он считает, что о «мягком подходе» в отношении РФ не может идти речи. Ведь Россия по прежнему продолжает нарушать международное право.

«Мы надеемся, что если Россия не откажется от этого, то как Запад будем последовательны, ведь абсолютно важно противостоять агрессивным действиям России», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что военные харьковского полка «Азов» из-за стягивания российских военных к украинским границам записали видео с обращением к российским военнослужащим.