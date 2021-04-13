Украина предложила США разместить военный флот в двух портах Украины

Смелые действия украинской власти

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Украина продолжает искать варианты, чтобы не допустить военного вторжения Российской Федерации на новые территории. Власти ищут помощи у различных стран и рассматривают различные стратегии.

Так источник в ОП рассказал, что глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил США разместить военный флот в двух портах Украины. Украина готова разместить корабли НАТО в портах Одессы и Очакова, а так же провести ряд совместных учений в этом году, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Стратегия Офиса Президента очень проста, если есть базы НАТО в Украине, то Россия не осмелиться напасть на них. Аналитики Банковой изучили опыт Сирии и пришли к выводу, что российские войска останавливались перед любой официальной базой США. Вот почему Андрей Ермак считает необходимым предоставить военные базы и два морских порта в пользование НАТО», — пишет источник.

На данный момент неизвестно, как на это отреагируют США и готовы ли они разместить свой флот в украинских водах.

Ранее мы сообщали, что Украина не готова воевать с РФ: в Киеве не верят в наступление Москвы.