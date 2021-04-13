Политика

Украина не готова воевать с РФ: в Киеве не верят в наступление Москвы

Украина не верит в том, что РФ будет защищать Крым и Донбасс

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В последнее время все больше источников и экспертов заявляют о том, что Украине стоит готовиться к наступлению о стороны Российской Федерации. В тоже время в ОРДЛО заявляют о том, что Украина готовится к полномасштабному наступлению Украины на Донбасс.

В тоже время по данным источника, милитаристский настрой в Офисе Президента Украины поубавился. По слухам, чем больше проходит времени, тем меньше все на Банковой хотят реально воевать с Российской Федерацией, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с Косой.

Источник отмечает, что Россия сейчас показывает, что она готова к любому военному раскладу и будет защищать Крым и Донбасс всеми силами. В тоже время украинская сторона не верит в такое развитие событий. Украинские власти считают, что – это блеф высшей категории, однако никто проверять не будет, слишком высокая цена.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО назвали новую дату полномасштабной войны: все решится до этого времени.

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