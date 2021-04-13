Российские политики призывают бомбить Украину: в Кремле дали комментарии

В России присутствует огромный интерес к проблемам Украины

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Идея «бомбить Украину, если будет обострение», которая была высказана некоторыми политиками Российской Федерации, а также активистами на телеканалах России, совершенно не имеет никакого отношения к официальной позиции российского правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Он также подчеркнул, что в России присутствует огромный интерес к проблемам Украины среди политиков и населения.

«На российском ТВ выступают разные люди. Иногда возникают жаркие споры, где высказываются крайние точки зрения. Они не имеют отношения к официальной позиции. Это зеркальное отражение многогранного общественного мнения в России. Что происходит на Украине не может не вызывать живого интереса», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в польском МИД инициируют усиление санкций против Российской Федерации, если ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса продолжит ухудшаться.