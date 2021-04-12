США хотят любой ценой предотвратить завершение строительства Северного потока-2

Пока Берлин и Вашингтон не могут договориться

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Надежды правительства Германии на соглашение с США по газопроводу NS2 еще больше ослабли. Администрация Байдена «полна решимости использовать все доступные средства, чтобы предотвратить завершение строительства заявил представитель посольства США в Берлине.

Представитель посольства США Джозеф Джордоно-Шольц также заявил в своем заявлении ежедневной газете «Der Tagesspiegel»: Мы продолжим регистрировать любые организации, участвующие в потенциально санкционированной деятельности, и дали понять, что любая компания рискует подвергнуться санкциям, если она участвует в строительстве Северного потока – 2, пишет УРА-Информ.

Президент Джо Байден, и госсекретарь Энтони Блинкен призвали остановить строительство трубопровода. — Это геополитический проект России, который угрожает энергетической безопасности Европы, а также Украине и восточным партнерам НАТО, — заявил представитель посольства.

Это мнение «разделяют некоторые наши европейские партнеры и даже некоторые серьезные голоса в Германии», — подчеркнул он.

Как сообщают американские СМИ, представители Германии выясняют в Вашингтоне, могут ли уступки по вопросам торговли или предложение германских инвестиций в возобновляемые источники энергии в ЕС и Украине умиротворить американскую сторону.

Ранее мы сообщали, что представитель правительства Германии хочет ввести мораторий на Северный поток — 2.