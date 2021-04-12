Путин просто не знает, чего дальше ожидать от Зеленского — эксперт

Виталий Портников о президенте Российской Федерации

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После последних действий президента Украины Владимира Зеленского президент России Владимир Путин просто не знает, чего еще ожидать от украинского президента. Такое заявление сделал известный журналист Виталий Портников.

Эксперт считает, что Путину тяжело предвидеть дальнейшие действия Зеленского, после того, как украинский президент заблокировал вещание трех пророссийских телеканалов ZIK, NewsOne и «112» и были кума президента РФ Виктора Медведчука, пишет УРА-Информ со ссылкой на Еспресо.

«Путин после санкций против Медведчука, после закрытия пророссийских телеканалов не знает, чего ему ожидать дальше от Зеленского. Он не хочет оказаться в ситуации, в которой РФ оказалась в 2007-2008 годах в своих отношениях с Грузией», — сказал журналист.

Эксперт вспомнил ситуацию, когда Грузия сумела освободить город Цхинвали своими силами, хотя в Кремле даже не думали, что это произойдет. Несколько дней грузины держали город под своим контролем, пока Россия не ввела свои войска. Все понимали, что такая маленькая страна, как Грузия не может выиграть войну против РФ, но эти пару дней стали позором для российского политического истеблишмента.

Ранее мы сообщали, что Путин не отдаст власть, он будет будет крепко держаться за свое кресло.