Украинская сторона возмутилась присутствием действующих представителей «республик Донбасс» в ТКГ

Время чтения: 50 Секунд

В 2019 году Россия предлагала привлечь беглого бывшего президента украинского государства Виктора Януковича к переговорам в ТКГ, тогда Украина отказалась от такого предложения. Об этом заявил замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак, передает УРА-Информ.

В августе 2019 года, украинская власть была возмущена присутствием действующих представителей «республик Донбасс» в ТКГ.

«…они предложили, давайте стороной для обсуждения будут не те, кто сейчас, а депутаты местных советов, которые были избраны на выборах в 2010 году. Хорошо, давайте попробуем, но если вам сейчас предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году? Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса пропали», — уточнил Козак.

На такое заявление российского политика отреагировал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Янукович — это еще один анекдот», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что тактика главы Кремля Владимира Путина — это создавать законсервированный вооруженный конфликт, чтобы ослаблять государства, которые расположены в приграничных с Российской Федерацией зонах, и создавать там так называемую «зону безопасности для России».