Что-то готовится, что-то варится в этом адском котле — Гордон о возможном наступлении РФ

Украинский журналист о военных вблизи украинской границы

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Российская Федерация действительно может пойти в наступление на Украину. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

В программе «Время Голованова» на канале «Украина 24» Гордон отметил, что еще неделю назад не верил в то, что Российская Федерация может начать полномасштабную войну с Украиной. Однако ситуация изменилась. Он посмотрел передачи на российском телевидении и увидел важный момент – нагнетания обстановки, пишет УРА-Информ.

Гордон отметил, что много было отведено времени гибели мальчика на Донбассе, по словам пропагандистов, от обстрела ВСУ. То, как раскручивается то, что украинская армия, якобы убивает детей, Россия наращивает присутствие военных вблизи границы и другие моменты могут указывать на то, что РФ действительно намерена атаковать территории Украины.

«Сейчас, когда я посмотрел российские программы, я понимаю, что это все нагнетание неспроста. Что-то готовится, что-то варится в этом адском котле», — отметил Гордон.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Украине необходимо приготовиться к мести со стороны России.