Политика

Что-то готовится, что-то варится в этом адском котле — Гордон о возможном наступлении РФ

Украинский журналист о военных вблизи украинской границы

Время чтения: 44 Секунд

Российская Федерация действительно может пойти в наступление на Украину. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

В программе «Время Голованова» на канале «Украина 24» Гордон отметил, что еще неделю назад не верил в то, что Российская Федерация может начать полномасштабную войну с Украиной. Однако ситуация изменилась. Он посмотрел передачи на российском телевидении и увидел важный момент – нагнетания обстановки, пишет УРА-Информ.

Гордон отметил, что много было отведено времени гибели мальчика на Донбассе, по словам пропагандистов, от обстрела ВСУ. То, как раскручивается то, что украинская армия, якобы убивает детей, Россия наращивает присутствие военных вблизи границы и  другие моменты могут указывать на то, что РФ действительно намерена атаковать территории Украины.

«Сейчас, когда я посмотрел российские программы, я понимаю, что это все нагнетание неспроста. Что-то готовится, что-то варится в этом адском котле», — отметил Гордон.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Украине необходимо приготовиться к мести со стороны России.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Россия «встанет на защиту» Донбасса: в Кремле назвали условия

Россия вполне может «встать на защиту жителей Донбасса»

Увольнение Тупицкого: группа депутатов обжаловала решение Зеленского

27 марта текущего года Тупицкий потерял полномочия судьи

Украина в НАТО: в МИД Латвии призвали предоставить государству план членства в Альянсе

Ранее в МИД Литвы также поддерживали вступление Украины в Альянс

Россия активизирует дезинформацию против Украины, — отчет ЕС

На этой неделе прокремлевские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении Минских соглашений

«Для восстановления мирной жизни в Донбассе»: в Госдуме РФ придумали, как присоединить ОРДЛО к России

Сделать это можно будет, основываясь на итогах «референдума»

В Кремле ответили, как долго войска РФ будут находится у границ Украины

Войска РФ будут находиться там так долго, как это будет признано целесообразным военным руководством

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap