Политика

«Разорвем вообще все»: в Кремле отреагировали на санкции Украины против Россотрудничества

В отношениях Российской Федерации и Украины скоро совершенно «не останется места для взаимности»

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В отношениях Российской Федерации и Украины скоро совершенно «не останется места для взаимности», могут быть разорваны любые отношения, которые связывают два государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Такое заявление пресс-секретарь Владимира Путина сделал во время ответа на вопрос журналистов, будут ли ответные меры на санкции Украины против российской организации Россотрудничество.

«Мы скоро, наверное, с Украиной дойдем до такого уровня отношений, что для взаимности не останется места. Мы разорвем вообще все, что есть, это плохо», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что после того, как президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры, вероятность новой агрессии России по отношении к Украине снизилась. Такое мнение выразил российский политтехнолог Станислав Белковский.

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