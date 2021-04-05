«Пушилин — позор всего Донбасса»: жители ОРДЛО высказались о местном «главе»

Жители Донбасса отмечают, что местная «власть» ведет жителей ОРДЛО «на дно»

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Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются на местного «главу» ОРДО Дениса Пушилина. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«В черный список Пушилина. Хуже главы не придумаешь. Задушил народ. Это позор всего Донбасса. Устроил нечеловеческие условия для жизни. При рабовладельческом строе, наверное, жилось лучше», — возмущены жители временно оккупированных территорий.

Также они считают, что Пушилиным полностью руководит Российская Федерация.

«Пора уже понять, что Пушилин отвечает на Донбассе только за свой завтрак, обед и ужин! Всей экономикой и политикой занимаются российские кураторы, мы заложники ситуации, каждый выживает как может! Вся надежда на скорейшее прозревания народа, как со стороны России, так и Украины!» — отмечают дончане.

Помимо этого, жители Донбасса отмечают, что местная «власть» ведет жителей ОРДЛО «на дно».

«Безусловно, еще не дно. Просто еще есть люди, которые помнят прежний Донецк, амбициозный и великолепный, с элитой, претендующей на власть в Украине. С соответствующим уровнем жизни населения. Фантомные боли. Пора привыкать к мироощущению „еще не все так плохо“». — отмечают местные жители.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин абсолютно уверен в том, что Российская Федерация не бросит республики Донбасса в случае наступления Украины и стран НАТО.