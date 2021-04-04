Политика

Вступление Вооруженных Сил Украины в НАТО, только усилит Североатлантический альянс, — Хомчак

В 2021 году планируется участие военнослужащих ВСУ в 15 многонациональных учениях

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявил, что сегодня украинские военные активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым вопросам военной реформы. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины, передает УРА-Информ.

«Мы эффективно используем доступные для государств-партнеров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнера расширенных возможностей. Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция», — подчеркнул Хомчак.

Также главнокомандующий отметил, что уже в 2021 году планируется участие украинских военнослужащих в 15 многонациональных учениях, которые будут проходить за пределами страны. Также девять учений пройдут на территории Украины.

«Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину, оно так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — резюмировал Хомчак.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин абсолютно уверен в том, что Российская Федерация не бросит республики Донбасса в случае наступления Украины и стран НАТО.

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