Нарушение перемирия на Донбассе: Германия и Франция призвали к сдержанности

Во Франции и Германии отметили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности украинскому государству

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Германия и Франция серьезно обеспокоены количеством обстрелов на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, в частности, их ростом. Об этом сказано в заявлении, которое было обнародовано на сайте Министерства иностранных дел Германии, передает УРА-Информ.

«Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за перемещениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации», — сказано в документе.

Помимо этого, во Франции и Германии отметили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности украинскому государству.

«Как посредники в нормандском формате Германия и Франция стремятся реализовать Минские соглашения в полном объеме. С этой целью продолжаются регулярные переговоры» — сообщили в МИД Германии и Франции.

«В этом контексте мы приветствуем продление мандата Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине (СММ) и призываем прекратить ограничение их свободы передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи в соответствии со своим мандатом», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что бывший командующий подразделений боевиков «ДНР» Игорь Стрелков призывает Кремль захватить Харьков, Днепр, Херсон и Одессу.