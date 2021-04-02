Путин отказывается вести переговоры с Зеленским: не хочет даже слушать

Кремль не хочет говорить с Киевом

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Президент Украины Владимир Зеленский был не против провести совместною видеоконференцию с лидерами Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Однако лидер Кремля отказался от такой возможности.

Источник в Офисе президента Украины сообщает, что Кремль категорически отказывается от прямых контактов президентов Украины и России. Отмечается, что Путин не намерен больше вести переговоров с Зеленским, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Все запросы Офиса Президента на телефонные переговоры были проигнорированы Кремлем, а на встречи советников лидеров N4 Дмитрий Козак напрямую заявил Андрею Ермаку, что Путин не будет вести переговоров с Зеленским в любом формате», — пишет источник.

На данный момент непонятно будет ли в будущем Путин разговаривать с Зеленским. Однако в Кремле пока точно не намерены вести переговоры.

Ранее мы сообщали, Зеленский прокомментировал информацию о стягивании войск РФ к украинской границе.