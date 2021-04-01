То, что произошло 30 марта будет иметь большие последствия для Украины — эксперт

Виктор Небоженко о переговорах Франции, России и Германии без Украины

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Переговоры между президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в видеорежиме без участия президента Украины можно назвать сговором. Такое заявление сделал украинский политолог Виктор Небоженко.

Он отметил, что одной из главных тем конференции была ситуация на Донбассе, но Владимир Зеленский не принимал участие в ней. Эксперт сравнил эту ситуацию с «Мюнхенским сговором» 1938 года, когда между нацистской Германией, Великобританией, Францией и Италией было подписано соглашение, которое фактически санкционнировало начало захвата Чехословакии нацистской Германией, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka-Online.

«То, что произошло вчера вечером, 30 марта – это будет иметь большие последствия для Украины. Сразу скажу, это результат очень неприятной истории, когда Украина выводится из Минского переговорного процесса или «нормандского формата», она, таким образом, чисто в оперативно-тактическом плане приравнивается к сепаратистам, которых допускали на переговорный процесс, но они не были равны Украине», — заявил эксперт.

Он добавил, что такие действиями Франция и Германия подыграли Владимиру Путину.

Ранее мы сообщали, что президент Литвы также назвал Путину убийцей.