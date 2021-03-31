Политика

У меня есть ощущения, что он будет кандидатом в президенты — Гордон

Этот политик Алексей Данилов

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Секретарь СНБО Алексей Данилов может стать одним из кандидатов на должность президента Украины. Такое мнение выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Журналист отметил, что после громких решений СНБО Данилов становится все более значимой фигурой в украинской политике. Сам Гордон положительно оценивает большинство последних решений СНБО, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.

«Фигура Данилова становится все более весомой в государственном плане. Скажу больше, у меня есть ощущения, что Данилов будет кандидатом в президенты», — сказал журналист.

В тоже время Гордон добавил, что Данилова могут рассмотреть в качестве следующего главы Офиса президента.

«Пока то, что он делает в качестве государственного деятеля, говорит о том, что он может быть и руководителем Офиса президента в ближайшее время и может быть кандидатом в президенты на следующих выборах президента», — отметил Гордон.

Ранее Гордон сравнил президента Российской Федерации Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

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