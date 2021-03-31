Политика

«Пропавшему министру ЛНР» вручили благодарственное письмо от Госдумы

Ранее Корнета считали пропавшим

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Так называемый «депутат» Госдумы Российской Федерации, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко в ходе визита в оккупированный украинский Луганск вручил «благодарственные письма» так называемому «министру внутренних дел ЛНР» Игорю Корнету, а также «руководству управлений Миграционной службы МВД» за вклад в процесс оформления гражданства РФ жителями республики». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ, передает УРА-Информ.

«В знак признательности за работу, за высокий профессионализм, самоотверженный труд и весомый вклад в реализацию указа президента РФ (Владимира Путина) от 24 апреля 2019 года № 183 вручил от Государственной Думы РФ благодарственные письма главе МВД ЛНР Игорю Александровичу Корнет, а также коллективам и руководству управлений Миграционной службы МВД ЛНР», — написал Козенко.

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированного Луганска потеряли «министра МВД ЛНР» Игоря Корнета.

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