Также он пообщался с местными «чиновниками» и обсудил вопросы работы центров занятости

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Нелегитимный «глава ДНР» Денис Пушилин, сегодня, 31 марта, посетил с «рабочей поездкой» временно оккупированную территорию украинской Горловки. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, передает УРА-Информ.

В ходе cdjtq поездки «глава ДНР» посетил общеобразовательную школу Горловки «№ 52». Там он пообщался с учениками школы. Жители ОРДО, как отметил Пушилин, обращаясь к детям, «не смогут простить Украину».

«Мы еще в 2014 году понимали, что наше успешное будущее может быть только с Россией. Об этом говорила даже история. Россияне, белорусы, украинцы — это настолько близкие этнически, идеологически, исторически народы, что они не могут жить отдельно. Но не всех это устраивает извне. Пройдет время, может, десятилетия, и ситуация поменяется, но слишком много совершено преступлений, слишком много пролито крови. Просто взять и простить, сделать вид, что этого не произошло, — это невозможно», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях восточной Украины значительно ускорились темпы получения гражданства Российской Федерации.