«Там воюет не «ополчение», — Гиркин о Донбассе

В зоне ООС воюет не «ополчение», а действительно регулярные войска

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Боевики на временно оккупированных территориях восточной Украины совершенно недееспособны. Об этом в интервью пропагандистским ресурсам заявил экс-командир подразделений «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

В данный момент в зоне ООС воюет не «ополчение», а действительно регулярные войска. Гиркин отмечает, что они не были обучены и совершенно отвратительно организованы. Также такими подразделениями управляют люди, которые мечтают только отбыть срок и исчезнуть.

Также по словам Гиркина, большая часть боевиков, воюющих на Донбассе, «молятся только о том, чтобы в их командировку ничего не случилось».

Исходя из этого, Гиркин считает, что если украинская армия пойдет в наступление, а РФ не вмешается, то корпуса НВФ будут разгромлены за несколько дней.

«Я командовал теми людьми, некоторые из которых до сих пор находятся на фронте, еще много искалеченных и погибших. Я несу ответственность за все, что там происходит. И не потому, что я такой „крутой“, я просто по другому не могу», — добавил Гиркин.

Ранее сообщалось, что так называемое «ополчения Новороссии» на данный момент исчерпало себя, его не существует. Однако, есть регулярные «корпуса ЛДНР», прохождение службы в них не предусматривает возможности «добровольчества» со стороны «опытных военных».