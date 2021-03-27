Выборы в Госдуму: в РФ хотят организовать «единый день голосования» для жителей ОРДЛО

Около 600 000 жителей ОРДЛО уже получили паспорта РФ

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В Российской Федерации предлагают организовать «единый день голосования» для украинского населения, что проживает в ОРДЛО. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает УРА-Информ.

Количество «избирателей» на временно оккупированных территориях Донбасса таково, что, даже несмотря на протесты украинской стороны, необходимо организовать временные участки, а также выездные группы для проведения голосования в Госдуму РФ, уверяет Затулин.

По его данным, около 600 000 жителей ОРДЛО уже получили паспорта РФ.

«Такой массив сограждан должен получить возможность, как и все граждане РФ, голосовать на общероссийских выборах в Госдуму», — заявил Затулин.

Дистанционным голосованием, как отметил чиновник, необходимо решить вопрос о том, к каким округам будут приписаны граждане временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что подразделения незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса в очередной раз нарушили режим тишины. Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили ранения, а четверо бойцов погибли.