«Все более авторитарная Россия»: ЕС и НАТО намерены обсудить дальнейшие действия в отношении РФ

Верховный представитель ЕС напомнил о недавнем решении ввести санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников

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Сегодня, 24 марта состоится заседание Североатлантического совета в рамках сессии министров иностранных дел с партнерами по ЕС. Они планируют обсудить реакцию на поведение Российской Федерации, которая в действительности отдаляется от ценностей, которые пропагандирует Европа, а также РФ становится все более авторитарной страной. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне начала встречи, передает УРА-Информ.

«Я рад участвовать в этой очень важной встречи по России. Поскольку единство европейцев должно выходить за рамки ЕС, с нашими партнерами по НАТО мы сталкиваемся с Россией, которая отдаляется от европейских ценностей, становится все более авторитарной страной, и мы должны реагировать на это», — отметил Боррель.

Стало известно, что верховный представитель Европейского союза напомнил о недавнем решении введения санкций в отношении высокопоставленных чиновников Российской Федерации, причастную к отравлению и заключению оппозиционного политика Алексея Навального.

«Есть и другие проблемы, такие как дезинформация, кибератаки, очернение европейских демократических систем. Все это заставляет реагировать перед Россией в соответствии с пятью основными принципами. Минские договоренности. Все это сегодня стоит на повестке дня. Поэтому я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с партнерами по НАТО по определению реакции ЕС перед авторитарной Россией», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что позиции украинских военных в случае наступления на временно оккупированных территориях Донбасса якобы будут уничтожены в течении часа.