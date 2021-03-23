Следующий год станет переломным в вопросе евроинтеграции Украины, — Стефанишина

Прогресс Украины скажется на пересмотре политики соседства

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Уже грядущий 2022 год может стать переломным на евроинтеграционном пути украинского государства. Так как именно в следующем году в Европе будут пересматривать политику соседства в нашем регионе. Несмотря на это, Украине необходимо проделать колоссальную работу по достижению экономических параметров интеграции Украины с ЕС. Об этом на онлайн-брифинге заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает УРА-Информ.

«Относительно вступления Европейский союз, я считаю, что это очень длительный процесс, потому что сегодня мы еще не в той ситуации, когда мы можем сказать, что решение о членстве в ЕС лежит исключительно в политической плоскости. Даже если оно будет принято, мы еще внутри страны должны проделать большую работу по достижению экономических параметров интеграции Украины с Европейским Союзом. Но я думаю, что 2022 год может стать переломным в этом направлении, поскольку Европейский союз будет пересматривать политику соседства для нашего региона», — подчеркнула вице-премьер.

Прогресс Украины, по мнению Стефанишиной, скажется на пересмотре политики соседства.

Ранее сообщалось, что как заявил в понедельник комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, вакцинация всех желающих граждан ЕС от COVID-19 к концу лета — это цель ЕС.