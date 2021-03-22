«Я не нужен властям»: Гиркин прокомментировал свое возвращение на Донбасс

Его состояние здоровья и возраст не являются препятствием лично для него

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Так называемое «ополчения Новороссии» на данный момент исчерпало себя, его не существует. Однако, есть регулярные «корпуса ЛДНР», прохождение службы в них не предусматривает возможности «добровольчества» со стороны «опытных военных». Об этом сообщает экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, комментируя возможность своего возвращения на Донбасс, передает УРА-Информ.

Он отметил, что его состояние здоровья и возраст не являются препятствием лично для него, однако, в «армию ДНР» даже в качестве «младшего командира» его не возьмут, как он считает.

«По своей основной специальности („прифронтовая и зафронтовая работа органов госбезопасности“) я не нужен властям на Донбассе тем более. Подчеркиваю — НЕ НУЖЕН ВЛАСТЯМ! Так как состояние военной контрразведки и борьбы с ДРГ противника в ДНР и ЛНР „ниже плинтуса“ и мой немалый практический опыт, теоретически, мог-бы очень даже пригодиться», — отметил он.

Когда в 2014-м году создавалось «ополчение ДНР», Гиркин, как он сам отметил, призывал военных специалистов со всего бывшего СССР «приезжать на помощь». При этом, тогда приехали единицы.

«Если бы власти ЛДНР публично обратились-бы за подобного рода поддержкой — то (как-бы я лично не относился к Пушилину и Пасечнику) — для меня был-бы повод задуматься (тем более, что ни Пушилин, ни Пасечник не имеют никакого отношения к командованию „корпусами“ и структурами госбезопасности республик). Но ничего подобного нет и не ожидается», — подчеркнул он.

Также он считает, что остается «заложником Кремля» в вопросе своего возвращения на Донбасс.

«Вариантов для своего личного участия в дальнейшей борьбе за Россию и Новороссию на Донбассе — не вижу… Да и не очень-то верится, что в случае резкого „взрыва“ ситуации — кто-то из гномов будет рассматривать меня в качестве „полезной фигуры“… У них уже заготовлены такие замечательные „патриотические“ кадры, как Прилепин и Бородай»,- отметил он.

Ранее сообщалось, что бывший командир батальона незаконных вооруженных формирований «Восток» Александр Ходаковский затруднился с ответом на вопрос, за что боевики «воюют» на временно оккупированных территориях Донбасса.