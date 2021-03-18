Политика

Знаю, как Путин отреагирует на слова Байдена, что он убийца — Прилепин

Писатель и боевик не ожидает никакой реакции лидера Кремля

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В своем последнем интервью президент США Джо Байден назвал президента Российской Федерации убийцей. Сейчас многие ждут реакции лидера Кремля, как тот отреагирует на такие слова лидера Белого дома.

Свою версию развития событий рассказал российский писатель, боевик НВФ «ДНР» Захар Прилепин, который воевал против Украина на Донбассе. Он считает, что Путин никак не отреагирует на слова Байдена, пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу Прилепина в одной из социальных сетей.

«Начали гадать, как Путин отреагирует. Сразу рискну предположить: никак», — заявил Прилепин.

Писатель предполагает, что для Путина слова американского президента ничего не значат.

«Ну, понесло дедушку. Подумаешь… Как говорится, «спасибо за рекламу». Единственное, что могу сказать по этому поводу: американцам слишком недостает чувства меры и чувства вкуса. Демагоги», — написал Прилепин.

Ранее мы сообщали, что собака Байдена напала на агента службы безопасности.

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