Политика

Три кандидата: эксперт назвал возможных преемников Путина

Валерий Соловей назвал три имени

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В последнее время много говорится о том, что президент России Владимир Путин может уже в ближайшее время покинуть свою должность. В СМИ и эксперты продолжают обсуждать возможных преемников лидеров Кремля.

Историк и политический аналитик Валерий Соловей поделился своим мнением о том, кто может стать следующим президентом Украины. Он, сославшись на источники в Кремле, заявил, что на данный момент есть три кандидата, пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф ТВ.

Он заявил, что это премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и дочь Путина Екатерина Тихонова.

«Путину придется покинуть свою должность. На это есть обстоятельства, от которых он не избавится. Счет идет на месяцы, а не на годы» – сказал Солевей.

Эксперт считает, что несмотря на то, что Путин уйдет со своей должности, его режим сохранится. Однако Валерий Соловей предполагает, что режим будет действовать в менее жестком виде.

Ранее эксперт рассказал о том, как Путин отреагирует на слова Джо Байдена о том, что президент РФ убийца.

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