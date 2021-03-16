Россия неожиданно проигнорировала «ЛНР»: в Кремле что-то задумали

«Чиновники» из ОРЛО не получили приглашения на празднования в Крыму

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18 марта, Российская Федерация уже по традиции будет праздновать аннексию Крыма. Российские власти помпезно намерены отпраздновать очередную оккупацию полуострова.

На празднование приглашения получили высокопоставленные «чиновники» из «ДНР». Вроде ничего нового, ведь всем давно понятно, что именно Россия финансирует боевиков на Донбассе, но неожиданность в другом. Такого же приглашения не получили «чиновники» из «ЛНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«Многие в Луганске пребывают в легком шоке от такого развития событий. От «ЛНР» должна поехать делегация (не первые лица), но существует сценарий, по которому ее попросту не пустят на полуостров», — отмечает источник.

На данный момент точной версии, почему лидеров «ЛНР» не пригласили в Крым нет. Однако один из источников отмечает, что «первых лиц» «ЛНР» не хотят видеть в Крыму, потому что они уже политические трупы, «утопленники».

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО на «службу» призывают студентов.