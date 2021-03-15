Политика

Украинский журналист поймал Путина на лжи: что произошло

Роман Цимбалюк напомнил президенту РФ события 2014 года

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В своем недавнем выступлении президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия «присоединила» в 2014 году Крым, чтобы «не повторился Донбасс». Однако именно на этих словах поймал его украинских журналист Роман Цимбалюк, который является корреспондентом украинского издания в Москве.

Журналист напомнил президенту России хронологию событий 2014 года. Он отметил, что сначала Россия аннексировала Крым, а потом уже начала войну на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на YouTube-канал журналиста.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я понимаю, что вам приятно врать российским гражданам, а российским гражданам соответственно приятно слушать это вранье, и в него верить. Но сначала вы захватили Крым, а потом вся эта орда бросилась на Донбасс. Если бы не было Крыма – не было бы и Донбасса», — напомнил журналист лидеру Кремля.

Напомним, что сначала в Крыму в феврале появились «зеленые человечки», а в марте провели так называемый «референдум».

Ранее мы сообщали, что в США потребовали от РФ допустить представителей ООН и ОБСЕ в Крым и на Донбасс.

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