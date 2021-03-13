В ОРДЛО ожидается замена чиновников: они считают жителей Донбасса «людьми второго сорта»

В принятии решения о кадровых усилениях сыграла «работа» некоторых пропагандистских телеграм-каналов
На территории временно оккупированных территорий Луганска ожидается замена местных чиновников кадрами из ОРДО. Об этом сообщает телеграм-канал «Луганский инсайд», передает УРА-Информ.
«В «ЛНР» ждут высоких гостей, которые осядут в «министерствах и госпредприятиях», — отмечает паблик, ссылаясь на достоверные источники.
Структуры, которые являются ответственными в РФ, приняли решение усилить так называемые «министерств и ГУПы», по их мнению, морально устойчивыми кадрами из «ДНР».
Также там считают, что вхождение дончан в состав «министерств» ограничит коррупцию в «ЛНР».
«Так что критика одних понаехавших спровоцировала приезд других, которые еще с довоенных времен считали луганчан людьми второго сорта», — отмечает интернет-ресурс.
Ранее сообщалось, что в ближайшее на временно оккупированных территориях Донбасса не будет активных боевых действий.