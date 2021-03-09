Байден не прилетит в Украину на День независимости: ждут других высокопоставленных чиновников

В Украину может приехать вице-президент или госсекретарь США

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Президент США Джо Байден не приедет в Украину на празднование 30-летия Независимости. Эту информацию имеют в Офисе Президента, но публично эту информацию пока не подтверждают.

Это связано с тем, что пока ждут официального сообщения, что в Украину приедет вице-президент Камала Харрис, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Это будет поддано в общество, как победа, ведь в кулуарах американской политики ее называют «претендентом» на следующей избирательной президентской гонки в США. Она считается очень авторитетным и сильным политиком в Белом Доме. В ОП негласно считают это лучшим исходом в переговорном кейсе по празднованию 30-летия Независимости Украины и Крымской платформы. Именно на этом сейчас сосредоточены все усилия наших лобби групп», — пишет источник.

Среди вариантов также рассматривается, что в Украину может приехать госсекретарь США Энтони Блинкен. Если Харрис или Блинкен приедут в Украину – это будет успехом украинской дипломатии и МИДа, а в случае неудачи – провалом.

Ранее мы сообщали, что Байден пообещал каждому американцу вакцину до конца мая.