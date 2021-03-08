В ОП заявили, что Зеленский уверенно движется по пути деолигархизации

Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский за менее чем два года на посту главы государства сделал для деолигархизации в разы больше, чем его предшественники. Такое заявление сделали в Офисе Президента, передает УРА-Информ.

«Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, а прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Действия Президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма», — подчеркнули в ОП.

При этом, там выразили благодарность каждому партнеру Украины на этом пути.

«Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнесы будут развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения. Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы неотступно будем двигаться по пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США», — убеждены в Офисе Президента.

Ранее сообщалось, что социологическая группа «Рейтинг» опубликовала новый опрос, согласно которому, если бы президентские выборы состоялись в конце февраля 2021 года, то самое большое количество голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский — 22,5%. При этом, его рейтинг снизился, ведь в конце февраля его поддерживали 23,1% населения страны.