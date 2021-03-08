Украина готовиться к открытию посольств и консульств в разных странах

Украинское правительство ведет работу по открытию ряда посольств и консульств

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Украинское правительство ведет работу по открытию ряда посольств и консульств государства в разных странах мира. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает УРА-Информ.

«Будет создано посольство Украины в Республике Гана, это отвечает нашему курсу на постепенное укрепление позиций Украины в Африке», — отметил Кулеба.

Также стоит ожидать открытия украинского посольства в Республике Филиппины.

«Страна очень сложная, с ней надо работать для того, чтобы она более благосклонно относилась к украинским инициативам в международных организациях, прежде всего в ООН. Кроме того, мы пошли в Филиппины, потому что видим большую заинтересованность украинского бизнеса для торговли с этой страной», — добавил министр.

Также поноценным станет и посольство Украины в Чили, которое сейчас является отделением посольства другой страны. Помимо этого, будет создано генеральное консульство Украины в городе Мумбаи, Индия.

«Мумбаи является огромным бизнес-центром, там тоже есть огромные возможности для украинского бизнеса, для привлечения инвестиций в Украину, и мы идем туда, чтобы развивать эту тему», — добавил он.

Также украинское консульство будет открыто во Вроцлаве, Республика Польша.

«Мы уже начали его формирование, туда мы идем для того, чтобы еще эффективнее и лучше помогать украинским гражданам, которые работают или учатся, или живут в Республике Польша», — подчеркнул Кулеба.

Также стоит ожидать открытия консульства Украины в Сигету-Мармацией в Румынии.

«Эти новые представительства в целом — это новые дополнительные возможности защищать интересы украинского государства, украинского бизнеса и украинских граждан. Я обещаю, как министр, что эти посольства и консульства будут быстро созданы, что мы назначим туда профессиональных людей. И я рад, что, несмотря на все трудности, за счет повышения эффективности работы дипломатической службы мы можем не сворачивать, а наоборот расширять свое присутствие в мире, укреплять позиции Украины на международной арене», — сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что стратегия Украины по возвращению временно оккупированных незаконным путем территорий восточной Украины остается неизменной.