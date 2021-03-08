Протесты в Беларуси: возбуждено более 2,5 тысяч дел против участников акций

В 70 процентах случаев речь шла о ситуации, в которых использовался интернет

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На территории Беларуси с августа 2020 года открыто более 2,5 тысячи дел из-за протестов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает УРА-Информ.

Как известно, дела были возбуждены по статьям о массовых беспорядках, повреждении имущества. Также дела были открыты за хулиганство, оскорбление, клевета, угрозы или насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск. Стоит отметить, что в 70 процентах случаев речь шла о ситуации, в которых использовался интернет.

“Мы уже более чем в 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестным преступлениям”, — отметил Казакевич.

Ранее сообщалось, что в Беларуси правозащитники сообщают о массовых задержаниях на протестах.