Общество Политика Происшествия

Протесты в Беларуси: возбуждено более 2,5 тысяч дел против участников акций

В 70 процентах случаев речь шла о ситуации, в которых использовался интернет

Время чтения: 32 Секунд

На территории Беларуси с августа 2020 года открыто более 2,5 тысячи дел из-за протестов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает УРА-Информ.

Как известно, дела были возбуждены по статьям о массовых беспорядках, повреждении имущества. Также дела были открыты за хулиганство, оскорбление, клевета, угрозы или насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск. Стоит отметить, что в 70 процентах случаев речь шла о ситуации, в которых использовался интернет.

“Мы уже более чем в 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестным преступлениям”, — отметил Казакевич.

Ранее сообщалось, что в Беларуси правозащитники сообщают о массовых задержаниях на протестах.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Дело Тупицкого: ГБР не проводило обыски в КСУ

В суде сообщили, что не владеют информацией об открытии ГБР уголовного производства

Вакцинация в Украине: прививку получили почти 18 тыс. граждан

За все время вакцинации Донецкая область лидирует.

Чей Крым?: Тихановский ответил на извечный вопрос

Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским

Нарушения «режима тишины» на Донбассе: боевики использовали запрещенное оружие

8 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня

CОVID-19: статистика в Украине на 8 марта

За прошедшие сутки на территории Украины было официально подтверждено 5572 новых случаев

Смертельное ДТП в Польше: в МИД уточнили количество погибших украинцев

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap