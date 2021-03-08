Политика

Кулеба рассказал о действиях Европы при обострении на Донбассе

Реакция международных партнеров на обострение ситуации на Донбассе может быть двух вариантов

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух вариантах реакции международных партнеров на обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасс. Об этом он рассказал в эфире одного из каналов, передает УРА-Информ.

«Я был недавно в Париже и предметно разговаривал со своими коллегами на эту тему и понял, что у них есть понимание того, что ситуация на Донбассе стремительно деградирует. Те факты, которые предоставляет Украина не только Парижу, Берлину и другим столицам, заставляют сильно задуматься наших партнеров, что нужно действовать, а не высказывать обеспокоенность. И именно на этом мы сосредоточили наши переговоры», — отметил министр.

Реакция международных партнеров на обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может быть двух вариантов. Это могут быть действия, которые направленны на предотвращение обострения, или же безоговорочное реагирование на обострение, если оно произойдет.

Ранее сообщалось, что стратегия Украины по возвращению временно оккупированных незаконным путем территорий восточной Украины остается неизменной.

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