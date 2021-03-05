Политика

Опубликован президентский рейтинг: Зеленский теряет доверие

В конце февраля Зеленского поддерживали 23,1% населения страны

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Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала новый опрос, согласно которому, если бы президентские выборы состоялись в конце февраля 2021 года, то самое большое количество голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский — 22,5%. При этом, его рейтинг снизился, ведь в конце февраля его поддерживали 23,1% населения страны. Об этом пишет УРА-Информ.

«Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский (22,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). За П.Порошенко проголосовали бы 14,6%, Ю.Бойко — 11,6%, Ю.Тимошенко — 11,3%. И.Смешко поддерживают 8,0%, В.Гройсмана — 6,6%, Е. Мураева — 4,6%, О.Ляшко — 4,4%, Д.Разумкова — 4,2%, А.Яценюка — 2,9%, В.Кличко — 1,7%, О.Тягнибока — 1,5%, К.Рудик — 0,3%», — свидетельствуют данные опроса.

Ранее сообщалось, что в Украинской ТКГ похоже уже определились, что в итоге с президентом России Владимиром Путиным по поводу дальнейшей судьбы Донбасса нельзя договориться. 

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