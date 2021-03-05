Политика

Если раньше у Зеленского ещё была надежда договориться с Путиным о мире, то теперь ее нет — эксперт

Сергей Гармаш о ситуации на Донбассе

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В Украинской ТКГ похоже уже определились, что в итоге с президентом России Владимиром Путиным по поводу дальнейшей судьбы Донбасса нельзя договориться. Такое заявление сделал украинский приставник в Минских переговорах Сергей Гармаш.

Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял надежду договориться с лидером Кремля о мирном завершении конфликта на Донбассе. Эксперт считает, что именно это следует понимать с санкций, которые ввели против пророссийских политиков. В итоге, по его словам, это привело к обострению ситуации на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТК 24.

«Мы начали адекватно реагировать на российскою агрессию: и на фронте, и в политике, и в медийной сфере. Конечно, Кремлю это не нравится. Знаете, если раньше у Владимира Зеленского ещё была надежда договориться с Путиным о мире, то теперь её нет», — заявил Гармаш.

Ранее мы сообщали, что а Кремле обвинили Украину в обострении на Донбассе.

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