Политика

Трамп уже критикует Байдена: худший первый месяц в истории президентства

Также бывший президент намерен остаться в Республиканской партии

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Я не создаю новую партию, — заверил бывший президент США Дональд Трамп в воскресенье в своей первой публичной речи после ухода с поста. Он сказал, что, возможно, высунет свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Политик, покинувший в январе высший пост в США, заверил его, что не планирует создавать новую партию. Он назвал информацию о новой партии, «фейковой новостью», пишет УРА-Информ.

— У нас есть республиканская партия. Она будет сплоченной и сильнее, чем когда-либо прежде. Я не создаю новую партию, — сказал миллиардер из Нью-Йорка под аплодисменты своих сторонников.

В своем выступлении во Флориде бывший президент негативно оценил своего преемника, сосредоточившись в основном на миграционной политике.

Он пришел к выводу, что у Байдена «был самый катастрофический первый месяц для любого современного президента». По словам республиканца, новая администрация проводит политику «против работы, семьи, границ, энергетики, женщин и науки». «Мы прошли путь от «Америки» в первую очередь к «Америке» в последнюю очередь» — добавил Трамп.

Ранее мы сообщали, что Байден отменил указ Трампа о въезде иностранцев.

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