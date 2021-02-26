Въезд иностранцев в США: Байден отменил указ Трампа

Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну «иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США»

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Президент США Джо Байден отменил действие указа, который был подписан его предшественником Дональдом Трампом, об ограничении въезда на территорию Соединенных Штатов Америки для некоторых категорий иностранных граждан. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Байдена, которое опубликовала пресс-служба Белого Дома.

«Приостановление въезда (…) не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей, объединиться со своими семьями здесь», — сказано в сообщении.

При этом, Байден считает, что такой указ Тармпа наносит колоссальный ущерб отраслям промышленности, которые «используют таланты со всего мира».

Также стоит отметить, что в апреле 2020 года бывший глава Белого Дома Дональд Трамп подписал указ, который препятствует въезду в страну «иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США» на период пандемии COVID-19. Люди, которые выиграли грин-карту в ежегодной лотереи не смогли въехать в США из-за этого.

Ранее сообщалось, что полмиллиона смертей от пандемии COVID-19 в понедельник было зафиксировано в США, что означает, что каждая пятая задокументированная смерть от коронавируса в мире приходится на Соединенные Штаты.