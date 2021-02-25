Медведчук хочет запустить новый канал: что известно

Хотят создать новый канал
Пророссийский политик Виктор Медведчук после закрытия «NewsOne», «Zik» та «112 Україна» продолжает поиски решения, чтобы его каналы снова вернулись на более глобальную площадку.
Среди одного из рабочих вариантов — запуск нового телеканала. Окружение Медведчука готовит запуск нового телеканала с рабочим названием «Первый независимый». Записать его планируют на работников «NewsOne», «Zik» и «112 Украина», пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
«Все станет ясно в ближайшие две недели, потому что ведутся переговоры о лицензии и остальные. Сейчас план такой: в группы будут два канала.» 112 «и» NewsOne «объединят в новый канал, по которому будут владеть журналисты. Второй канал — это «Zik», его собираются оставить, но в каком виде, пока неясно», — на условиях анонимности рассказывает источник, близкий к группе Медведчука.
В тоже время украинские власти, да и в самой команде Медведчука не верят, что тот сможет запустить новый телеканал.
Чтобы запустить новый канал нужны новые, кристально чистые деньги и технические ресурс, а это очень тяжело сделать. При этом власти просто могут блокировать открытие новых каналов.
Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука.