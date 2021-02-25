Медведчук хочет запустить новый канал: что известно

Хотят создать новый канал

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Пророссийский политик Виктор Медведчук после закрытия «NewsOne», «Zik» та «112 Україна» продолжает поиски решения, чтобы его каналы снова вернулись на более глобальную площадку.

Среди одного из рабочих вариантов — запуск нового телеканала. Окружение Медведчука готовит запуск нового телеканала с рабочим названием «Первый независимый». Записать его планируют на работников «NewsOne», «Zik» и «112 Украина», пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Все станет ясно в ближайшие две недели, потому что ведутся переговоры о лицензии и остальные. Сейчас план такой: в группы будут два канала.» 112 «и» NewsOne «объединят в новый канал, по которому будут владеть журналисты. Второй канал — это «Zik», его собираются оставить, но в каком виде, пока неясно», — на условиях анонимности рассказывает источник, близкий к группе Медведчука.

В тоже время украинские власти, да и в самой команде Медведчука не верят, что тот сможет запустить новый телеканал.

Чтобы запустить новый канал нужны новые, кристально чистые деньги и технические ресурс, а это очень тяжело сделать. При этом власти просто могут блокировать открытие новых каналов.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука.