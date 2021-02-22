Политика

ЕС наложил новые санкции на РФ: что известно

Во время встречи 27 министров иностранных дел ЕС имена имен официально не обсуждались

Время чтения: 45 Секунд

Министры иностранных дел ЕС согласились наложить санкции на четырех высокопоставленных российских чиновников в ответ на тюремное заключение российскогооппозиции Алексея Навального.

Перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС глава дипломатии ЕС Хосеп Боррелл заявил, что «в случае с господином (Алексеем) Навальным мы имеем дело с простым отказом выполнять обязательства, в том числе с отказом учитывать решения Европейского суда по правам человека. Мы обсудим с министрами иностранных дел, как на это реагировать. Я надеюсь, что мы сделаем это сплоченно и решительно, — подчеркнул Боррелл, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Во время встречи 27 министров иностранных дел ЕС имена имен официально не обсуждались, но информаторы агентства заявили, что среди лиц, подпадающих под ограничения, были: глава Следственного комитета России, директор пенитенциарная служба, командующий Национальной гвардией (ее подразделения ОМОНа участвовали в подавлении акций протеста в защиту активиста оппозиции) и генеральный прокурор России.

Ранее мы сообщали, что на телеканале «Россия 24» показали «виллу Навального».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Польша снова встала на сторону Украины: что произошло

Анджей Дуда о ситуации на Донбассе и в Крыму

Кремлевские кланы тоже начали играть свою игру — эксперт о судьбе Путина

Павел Климкин о санкциях против РФ

Оказаться в одной упряжке с «усатым тараканом» Путин, конечно, не очень хочет — эксперт

Иван Яковина о будущих действах Кремля

Квартал 95 еще в 2014 предсказывал, что Марченко пойдет в политику (ВИДЕО)

Ролик был показан в рамках программы «Киев вечерний»

Соколова ответила Марченко — лучше обратиться к своему куму Путину

Украинская журналистка обратилась к жене Медведчука

В отличии от Порошенко, Зеленский – человек — Гордон

Журналист сравнил пятого и шестого президентов Украины

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap