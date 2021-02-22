ЕС наложил новые санкции на РФ: что известно

Во время встречи 27 министров иностранных дел ЕС имена имен официально не обсуждались

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Министры иностранных дел ЕС согласились наложить санкции на четырех высокопоставленных российских чиновников в ответ на тюремное заключение российскогооппозиции Алексея Навального.

Перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС глава дипломатии ЕС Хосеп Боррелл заявил, что «в случае с господином (Алексеем) Навальным мы имеем дело с простым отказом выполнять обязательства, в том числе с отказом учитывать решения Европейского суда по правам человека. Мы обсудим с министрами иностранных дел, как на это реагировать. Я надеюсь, что мы сделаем это сплоченно и решительно, — подчеркнул Боррелл, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Во время встречи 27 министров иностранных дел ЕС имена имен официально не обсуждались, но информаторы агентства заявили, что среди лиц, подпадающих под ограничения, были: глава Следственного комитета России, директор пенитенциарная служба, командующий Национальной гвардией (ее подразделения ОМОНа участвовали в подавлении акций протеста в защиту активиста оппозиции) и генеральный прокурор России.

Ранее мы сообщали, что на телеканале «Россия 24» показали «виллу Навального».